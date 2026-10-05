Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2025 στη πόλη της Ρόδου, ενώ ο 42χρονος αποπειράθηκε να πνίξει τον 58χρονο με κοδόνι.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών και χρηματική ποινή 5.000 καταδικάστηκε τη Δευτέρα (05/10) ένας 42χρονος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, κατηγορούμενος για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 58χρονου άστεγου.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 5ης Ιουνίου 2025, οπότε και εμφανίστηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 58χρονος και κατήγγειλε τη ληστεία. Όπως είχε πει στους αστυνομικούς, τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Ρόδου, ο 42χρονος με χρήση σωματικής βίας, τον χτύπησε με τα χέρια του στο κεφάλι και στη συνέχεια τύλιξε ένα κορδόνι παπουτσιού γύρω από το λαιμό του 58χρονου προσπαθώντας να τον πνίξει και του αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 100 ευρώ.

Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία εντόπισαν και συνέλαβαν τον 42χρονο. Ο ίδιος είχε αρνηθεί την κατηγορία και είχε πει, πως ο 58χρονος είχε χάσει ένα τσαντάκι και του είχε πει πως αν του το βρει θα του έδινε 100 ευρώ. Έτσι, τον βρήκε τυχαία και του ζήτησε να του δώσει τα χρήματα. Όταν ο 58χρονος αρνήθηκε, ο 42χρονος είχε πει ότι θόλωσε και τον χτύπησε δίνοντας του δύο – τρία χαστούκια. Ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι επιχείρησε να τον πνίξει με το κορδόνι του παπουτσιού, ενώ είχε ισχυριστεί πως υπάρχει και μάρτυρας στο όλο περιστατικό.

Το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 10 ετών για τη ληστεία και 12 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθορίζοντας τη συνολική ποινή στα 17 έτη. Τον επόμενο μήνα πρόκειται να δικαστεί εκ νέου για άλλη υπόθεση, κατηγορούμενος για τη δολοφονία 75χρονου στην Παλιά Πόλη της Ρόδου.