Από σήμερα έως και την Πέμπτη, η καλοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου με κατά τόπους αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 25 με 27 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται πως αξιοσημείωτη θα είναι η θερμοκρασιακή διαφορά νωρίς το πρωί και το βράδυ με το μεσημέρι: Το πρωί και το βράδυ θα κάνει κρύο, ενώ τα μεσημέρια θα είναι πιο ζεστά.