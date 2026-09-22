Από τον Μάρτιο που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει δαπανήσει 6 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπισή τους.

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, καθώς η σύμβαση για τους ψεκασμούς έχει ολοκληρωθεί και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δηλώνει πλέον ότι δεν μπορεί να καλύψει μόνη της το αυξημένο κόστος των παρεμβάσεων.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης απέστειλε τη Δευτέρα (21/09) επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας χρηματοδότηση ώστε να πληρωθούν τα συνεργεία που πραγματοποιούν τους ψεκασμούς. Όπως αναφέρει το stonisi.gr, το κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 380.000 ευρώ τον μήνα, ενώ από τον Μάρτιο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει διαθέσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ζωονόσου. Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ψεκασμοί, οι θανατώσεις ζώων και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων.

Η Περιφέρεια έχει επίσης ζητήσει τη δυνατότητα μεταφοράς πόρων από χρηματοδοτούμενα έργα και κονδύλια του ΕΣΠΑ προς την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, χωρίς το αίτημα να έχει γίνει δεκτό.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ίδιο ρεπορτάζ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει μέχρι σήμερα χρηματοδοτήσει την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η μοναδική οικονομική ενίσχυση που έχει λάβει η Περιφέρεια ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών.

Με τη σύμβαση των ψεκασμών να έχει λήξει και το κόστος των παρεμβάσεων να παραμένει υψηλό, το ζήτημα της χρηματοδότησης αποκτά πλέον επείγον χαρακτήρα. Η Περιφέρεια ζητά την άμεση εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ώστε να συνεχιστούν οι δράσεις αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.