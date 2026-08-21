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Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας καταγράφει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δείχνει ότι μεγάλο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3).

Αυτό σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο περιλαμβάνουν:

Το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Πολλά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης.

Μέρη της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ορισμένες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βρίσκονται σε μέσο κίνδυνο (κατηγορία 2).

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.