Οι τρεις καστανιές αποτελούν ζωντανά μνημεία της ιστορίας του τόπου, με την αρχαιότερη να υπολογίζεται ότι έχει ηλικία περίπου 392 ετών, ενώ οι άλλες δύο ξεπερνούν τα 270 και 290 χρόνια αντίστοιχα.

Έναν ακόμη λόγο να επισκεφθούν την ορεινή Παναγίτσα του Δήμου Έδεσσας αποκτούν οι λάτρεις της φύσης και του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς τρεις αιωνόβιες καστανιές του Δημοτικού Δάσους χαρακτηρίστηκαν επίσημα ως «Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης».

Απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναγνωρίζει την ιδιαίτερη φυσική και πολιτιστική αξία των εμβληματικών δέντρων, τα οποία δεσπόζουν στη θέση «Αναψυκτήριο» του δάσους.

Οι τρεις καστανιές αποτελούν ζωντανά μνημεία της ιστορίας του τόπου, με την αρχαιότερη να υπολογίζεται ότι έχει ηλικία περίπου 392 ετών, ενώ οι άλλες δύο ξεπερνούν τα 270 και 290 χρόνια αντίστοιχα. Με επιβλητικούς κορμούς, πλούσιες κόμες και ύψος που φτάνει έως και τα 28 μέτρα, συνθέτουν ένα μοναδικό φυσικό τοπίο που μαρτυρά τη μακρόχρονη εξέλιξη του δάσους και τη στενή σχέση της περιοχής με το φυσικό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι καστανιές διαθέτουν ξεχωριστή βοτανική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξία, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικός εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός πόρος. Η προστασία και η διαχείρισή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, ενώ το Δασαρχείο Έδεσσας αναλαμβάνει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας και τη θέσπιση των όρων που θα διασφαλίσουν τη διατήρησή τους για τις επόμενες γενιές.

Οι αιωνόβιες καστανιές αποτελούν πλέον έναν προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στη φύση, συνδυάζοντας πεζοπορία, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και γνωριμία με τη φυσική κληρονομιά της περιοχής.