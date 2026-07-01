Το παιδί εικάζεται οτι φοβήθηκε και κρύφτηκε στην ντουλάπα.

Θλίψη και οδύνη επικρατεί στη Λητή του Ωραιόκαστρου, για τα δύο θύματα, πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που τύλιξε το σπίτι τους, μέσα σε δασική έκταση στη Λητή.

Σύμφωνα πληροφορίες, από τον δήμο Ωραιοκάστρου, η σορός του 12χρονου αγοριού, εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα, στο σπίτι. Αν και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί, η αρχική εκτίμηση είναι ότι τρομοκρατημένο από τη φωτιά, έψαξε για καταφύγιο.

Ο 66χρονος πατέρας, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, καθώς προσπαθούσε να σώσει το σπίτι από τις φλόγες.

Με εγκαύματα η μητέρα

Η 40χρονη μητέρα και σύζυγος, που έχασε ό,τι πιο πολύτιμο είχε, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε σοκ, καθώς μέσα σε λίγες στιγμές είδαν την περιοχή τους να τυλίγεται στις φλόγες και δύο συνανθρώπους τους να χάνουν τη ζωή τους.

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Όλο το βράδυ, κάτοικοι κάθε ηλικίας έδιναν τη δική τους μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο της Πυροβεστικής και σβήνοντας εστίες που εκδηλώνονταν ακόμη και μέσα σε σπίτια.

Πηγή: thesspost.gr