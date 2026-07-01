Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων που έλαβαν το λόγο εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους στα αιτήματα των υποστηριζοντων την κατηγορία.

Με τις τοποθετήσεις των διαδίκων επί της εισαγγελικής πρότασης συνεχίζεται η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στη σημερινή 16η συνεδρίαση, παρόντες είναι πέντε (5) κατηγορούμενοι και συγκεκριμένα οι Παύλος Κουζής, Σπύρος Πατέρας, Απόστολος Τσακίρης, Δημήτρης Νικολάου και Εμμανουήλ Γεωργιλάκης.

«Στην εισαγγελική πρόταση υπάρχουν παραδοχές επί του ιστορικού της υπόθεσης. Η πρόταση επικαλείται διατάξεις της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, όπως επίσης και του εφέτη ανακριτή, που δεν μπορούν να παράξουν πλήρη και ώριμη συνεπαγωγή. Δεν έλαβαν υπόψιν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Δεν χρειαζόταν οι τοποθετήσεις από την εισαγγελέα για τη Hellenic Train.», τόνισε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, στην τοποθέτησή του.

«Το δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες. Στο τριήμερο του μπαζώματος παρίσταντο ο γενικός γραμματέας του υπουργείου μια και δυο και τρεις φορές. Όταν δεν τον καλούμε, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που το δικαστήριο δεν μπορεί να προχωρήσει στην αποδεικτική διαδικασία», είπε από την πλευρά του ο Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος της οικογένειας του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων που έλαβαν το λόγο εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους στα αιτήματα των υποστηριζοντων την κατηγορία.