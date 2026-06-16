Γιατί ο Άρειος Πάγος αναίρεσε το βούλευμα για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Μέσα σε 26 σελίδες του σκεπτικού του, ο Άρειος Πάγος «χτίζει» την απορριπτική του απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, οδηγώντας τον και πάλι πίσω στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των 25 ετών που προβλέπεται για τους πολυισοβίτες ως προϋπόθεση από τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για υφ’ όρον απόλυση.

Με το υπ’ αρ. 746/ 2026 βούλευμά του το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κρίνει τον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια Αλέξανδρο Γιωτόπουλο ακόμα και τώρα ακόμα επικίνδυνο να προχωρήσει σε εγκληματικές ενέργειες αλλά και αμετανόητο. Για το λόγο αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή..

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Αρείου Πάγου, στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δεν πληρούνται όχι μόνο οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υφ΄ όρον απόλυσης που ο ίδιος ζήτησε με την πέμπτη αίτησή του αλλά και οι ουσιαστικές που, κατά την κρίση των αρεοπαγιτών αφορούν τη μεταμέλειά του και τον πραγματικό σωφρονισμό του μέσα στη φυλακή. Με την επίκληση ωστόσο δηλώσεων που έχει κάνει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Ν μέσα από τη φυλακή, για το κράτος Δικαίου αλλά και για τους άλλους συγκατηγορούμενους του στην υπόθεση, για τους οποίους εκφράζεται με απαξιωτικό τρόπο, το δικαστικό συμβούλιο κρίνει πως δεν έχει μετατοπιστεί, αλλάζοντας στάση και άρα εξακολουθεί να τίθεται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη εάν αποφυλακιστεί.

Η προχωρημένη ηλικία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ο οποίος είναι πλέον 82 ετών, η καλή συμπεριφορά του μέσα στη φυλακή και η ακαδημαϊκή του πορεία, παρά τις δυσκολίες του εγκλεισμού του δεν θεωρούνται επαρκείς λόγοι για να του επιτραπεί η αποφυλάκιση με όρους. Ως εκ τούτου, οι ανώτατοι δικαστές κρίνουν ότι το επίμαχο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, παρουσιάζει ελλείψεις και σφάλματα και θα πρέπει να αναιρεθεί προκειμένου η υπόθεση να παραπεμφθεί εκ νέου στο δικαστικό συμβούλιο υπό διαφορετική όμως σύνθεση.

Παραβιάστηκε το άρθρο 105Β του Νόμου 4855/ 2021 που νομοθετήθηκε για πρώτη φορά

Βασικός άξονας του σκεπτικού του Αρείου Πάγου αποτελεί η ερμηνεία των διατάξεων του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα για πολυϊσοβίτες, αναφέροντας πως παραβιάστηκε το άρθρο 105Β του Νόμου 4855/ 2021 που νομοθετήθηκε για πρώτη φορά και προέβλεψε ότι οι συγκεκριμένοι κατάδικοι θα πρέπει να εκτίσουν κατ΄ελάχιστον 25 χρόνια ποινής στη φυλακή πριν αποφυλακιστούν με όρους. Στην προκειμένη περίπτωση , αναφέρει ο Άρειος Πάγος, ο νόμος αυτός ήρθε να «θεραπεύσει προηγούμενο νομοθετικό κενό, αποτελεί διάταξη ουσιαστικού ποινικού δικαίου» και είναι αυτός που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση πολυισοβίτη.

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«Το Συμβούλιο Εφετών, κρίνοντας με το προσβαλλόμενο βούλευμα, ότι συνέτρεχαν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ΄όρον απόλυσης στον κατάδικο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με την αιτιολογία ότι αυτός έχει εκτίσει πραγματική ποινή 23 ετών, υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του άρθρου 105Β, παρ. 6 ΠΚ, διότι δεν πληρούται η απαιτούμενη τυπική προϋπόθεση για την απόλυσή του υπό όρο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη σκέψη που προεκτέθηκε ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα για τον καταδικασθέντα που εκτίει ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και εκτιτέα ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, είναι τα 25 έτη», επισημαίνουν οι τρεις Αρεοπαγίτες στο αναλυτικό σκεπτικό τους.

Ο Άρειος Πάγος ωστόσο μπήκε και στην ουσία της υπόθεσης της 17Ν, σημειώνοντας ότι στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά δεν παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να συνάγεται πέραν αμφιβολίας ότι ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες της 17 Νοέμβρη, δεν είναι επικίνδυνος, μπορεί να ζήσει έντιμο βίο από εδώ και στο εξής και έχει επιδείξει πραγματικά καλή συμπεριφορά μετά τη σύλληψή του.

«Με βάση τις παραδοχές αυτές, το Συμβούλιο Εφετών που εξέδωσε το προσβαλόμενο βούλευμα, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και δε διέλαβε σε αυτό την απαιτούμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού δεν εκτίθενται σε αυτό με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την υφ΄όρον απόλυση του καταδικασθέντος Γιωτόπουλου Αλέξανδρου με αποτέλεσμα να στερείται αυτό νόμιμης βάσης και να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή μη ορθή εφαρμογή της διάταξης που εφαρμόστηκε», αναφέρεται στο βούλευμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου, στο επίμαχο βούλευμα «δεν παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία το Συμβούλιο συνήγαγε, χωρίς αμφιβολία, ότι ο εν λόγω καταδικασθείς κρατούμενος δημιουργεί βάσιμη προσδοκία έντιμης διαβίωσης στο μέλλον και ότι θα ενταχθεί ακινδύνως στην κοινωνία και δε θα τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις και δη όμοιες με αυτές για τις οποίες καταδικάστηκε».

Σύμφωνα με την απόφαση, στοιχεία όπως η συνεπής τήρηση των όρων των αδειών, η ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών και η απουσία πρόσφατων πειθαρχικών παραπτωμάτων δεν αρκούν από μόνα τους για να θεμελιώσουν την απαιτούμενη ηθική μεταστροφή του κρατουμένου. Αντιθέτως, τα στοιχεία αυτά «στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της καλής διαγωγής», η οποία, κατά την κρίση του Αρείου Πάγου, πρέπει να αντανακλά μια ουσιαστική και εσωτερική αποδοχή των κανόνων της έννομης τάξης.