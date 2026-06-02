«Πνίγηκε» στο φυτοπλανγκτόν το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες που καταγράφονται στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, καθώς το φυτοπλανγκτόν έκανε ξανά την εμφάνισή του στον Θερμαϊκό.

Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να ευνοήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, με την εικόνα της θάλασσας να αλλάζει αισθήτα στα κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, προκαλώντας εντυπώση σε κατοίκους και τουρίστες.

Η παραλία της Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο πολυσύχναστα και φωτογραφημένα σημεία της πόλης, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που επηρεάζει αρνητικά την εικόνα του παραλιακού μετώπου.

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