Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ ένας 20χρονος, που φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα, ο οποίος και συνελήφθη, μαζί με άλλα τρία άτομα.

Ο 20χρονος είναι σύντροφος κοπέλας με την οποία είχε σχέση το θύμα της δολοφονίας, μέχρι πριν από λίγους μήνες. Παρουσιάστηκε με δικηγόρο στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι εκείνος τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης.

Εκτός από τον 20χρονο, για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα. Πρόκειται για έναν 18χρονο φίλο του, που πήγε μαζί του στο ραντεβού με το θύμα και τις συντρόφους των δύο νεαρών ανδρών, με τις οποίες συναντήθηκαν μετά τη δολοφονία του 27χρονου. Ο 20χρονος σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη για ανθρωποκτονία και οι άλλοι τρεις για υπόθαλψη εγκληματία. Το πρωί της Παρασκευής οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα- γιατί ο 20χρονος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό- και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Τι οδήγησε στην παράδοση του 20χρονου

Ο 20χρονος φέρεται να πήγε μαζί με τον 18χρονο φίλο του στο ραντεβού που έδωσε με το θύμα, το οποίο κατέληξε στη δολοφονία του 27χρονου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία εντόπισε τον φίλο του 20χρονου, ο οποίος φέρεται να είπε τι συνέβη, οπότε πλέον ήταν θέμα χρόνου η σύλληψη του 20χρονου. Έπειτα από λίγο, ο νεαρός παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ, μαζί με τον δικηγόρο του. Ο 18χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι δεν πρόλαβε να σταματήσει τον 20χρονο.

Το τηλεφώνημα που δέχθηκε ο 27χρονος

Ο 27χρονος ήταν γιος ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ. Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και έφυγε από το σπίτι του. Πήγε με το αυτοκίνητό του στο πάρκο Ασυρμάτου, παρότι βρίσκεται πολύ κοντά στην κατοικία του και έπειτα από λίγο έπεσε νεκρός.

Πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης αναφέρουν πως ο 27χρονος και ο 20χρονος φέρεται να έδωσαν ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου, προκειμένου να επιλύσουν ζητήματα που υπήρχαν ανάμεσά τους. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει από νωρίς να ήταν οπαδικά τα κίνητρα της δολοφονίας, καθώς το θύμα δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με αυτό το θέμα, ενώ θεωρήθηκε πως δεν επρόκειτο ούτε για ληστεία, λόγω των αντικειμένων που βρέθηκαν πάνω στον 27χρονο. Έτσι, στράφηκαν στο σενάριο το κίνητρο να ήταν οι προσωπικές διαφορές.

Φίλος του 27χρονου περιέγραψε ότι τον αναζητούσαν, καθώς είχαν κανονίσει να βγουν για φαγητό. «Είχαμε κανονίσει να πάμε μαζί σε ένα fast food στο Φάληρο στις 21:30. Του έστειλα μήνυμα και το τελευταίο μήνυμα που μου απάντησε ήταν στις 20:20. μετά αρχίσαμε να τον ψάχνουμε. Με πήρε τηλέφωνο ένας άλλος φίλος μας και με ρώτησε αν ισχύει αυτό και εγώ αμέσως ήρθα στο σημείο», είπε ένας από τους φίλους του θύματος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Ο πατέρας αντίκρισε νεκρό τον γιο του

Στις 21:15 το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από πολίτη ότι ένας νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του πάρκου, στη διασταύρωση των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος.

Ο πατέρας του 27χρονου, ως ταξίαρχος που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε από την υπηρεσία του, καθώς το πάρκο είναι πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Όταν έφτασε εκεί, αντίκρισε νεκρό τον γιο του, που μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν μαζί, παρακολουθώντας αγώνα στην τηλεόραση.

