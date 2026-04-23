Συνεχίζονται απόψε οι κληρώσεις του Τζόκερ.

Η δεύτερη κλήρωση Τζόκερ της τρέχουσας εβδομάδας πραγματοποιείται απόψε (23/4) και έπειτα από 21 σερί τζακ ποτ, τουλάχιστον 6,2 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, τα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία, όπως σε κάθε κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: