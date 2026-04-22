Ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Κρήτη φέρεται να πυροβόλησε την 43χρονη μια φορά στο μέτωπο ενώ εκείνη ήταν στη θέση του οδηγού, με ένα 9άρι πιστόλι.

Μία νέα γυναικοκτονία, αυτή της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη αποκαλύφθηκε σχεδόν σε live μετάδοση, το απόγευμα της Τετάρτης.

Η αγνοούμενη γυναίκα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης μέσα στο αυτοκίνητό της νεκρή, από πυροβολισμό στο κεφάλι. Το πρωί της Τρίτης νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφός της. Ο άνδρας βρέθηκε με τραύμα από κοντόκαννη καραμπίνα σε εκκλησάκι της Κρήτης, εκεί όπου σύμφωνα με μαρτυρίες συνήθιζε να πηγαίνει με την 43χρονη. Ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοχειρία.

Ωστόσο, από την ημέρα της εξαφάνισης της 43χρονης τα ρεπορτάζ αποκάλυπταν τις ραγδαίες εξελίξεις. Οι περισσότερες μπροστά στα μάτια των συγγενών της 43χρονης.

Τι λέει ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε την 43χρονη μια φορά στο μέτωπο ενώ εκείνη ήταν στη θέση του οδηγού, με ένα 9άρι πιστόλι. Εκείνος φέρεται να ήταν ήταν όρθιος έξω στο τζάμι της θέσης του οδηγού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως ο δράστης και η 43χρονη είχαν συναντηθεί κάπου μεταξύ Δαφνών και Αθανάτων. Οι αρχές εικάζουν ότι ο δράστης φέρεται να την πυροβόλησε το πρωί της Κυριακής στο σημείο και στη συνέχεια να την έβαλε στο πίσω κάθισμα. Έφυγε με τη μηχανή, με την οποία είχε ατύχημα, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό ήταν σκηνοθετημένο ή όχι. Στη συνέχεια ο δράστης κάλεσε οδική βοήθεια, μετέβη με τα πόδια σε κοντινό βενζινάδικο από το οποίο κάλεσε ταξί για να πάει σπίτι του στον Προφήτη Ηλία.

Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να επέστρεψε στο σημείο της δολοφονίας, με δικό του αυτοκίνητο. Πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης, με την ίδια νεκρή στο πίσω κάθισμα και το μετέφερε σε χωράφι στο χωριό Αγία Βαρβάρα, τόσο καταγωγής του. Εκεί το εγκατέλειψε.

Το χρονικό

Οι έρευνες της αστυνομίας ξεκίνησαν μετά τη δήλωση της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας. Εκτιμάται ότι ο 40χρονος, πρώην σύντροφός της, ο οποίος φέρεται ως βασικός ύποπτος για το έγκλημα, ήταν αποφασισμένος να την σκοτώσει. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι η δολοφονία συνέβη μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει αν είχαν ραντεβού να συναντηθούν ή αν τη συνάντησε τυχαία. Όμως οι αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας φέρεται να επικοινώνησε μαζί της.

Αν και απομένουν τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών από τη σορό και η βαλλιστική εξέταση μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί κλίνουν προς το σενάριο της δολοφονίας και αυτοχειρίας στη συνέχεια, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια να μην είναι ο δράστης ο πρώην σύντροφός της καθώς φέρεται να υπάρχουν στοιχεία που στοιχειοθετούν την υπόθεση.

Η σορός της γυναίκας λόγω του ανώμαλου εδάφους στην περιοχή μεταφέρθηκε μετά τον εντοπισμό της σε καρότσα αγροτικού, μέχρι τον κεντρικό δρόμου όπου την παρέλαβε η νεκροφόρα.

Η μαρτυρία - κλειδί

Μάρτυρας - κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό της σορού της 43χχρονης αποδείχθηκε η οδηγός ταξί που μετέφερε τον 40χρονο, όπως φαίνεται μετά τη δολοφονία. Η γυναίκα στην ουσία οδήγησε τις αρχές στην περιοχή όπου εντοπίστηκε το όχημα της 43χρονης, μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρή.

Η οδηγός ταξί σε μαρτυρία της είπε ότι παρέλαβε τον 40χρονο, ο οποίος από μόνος του άρχισε να της εξιστορεί την προσωπική του ζωή και πώς η πρώην γυναίκα του δεν του επέτρεπε να βλέπει όσο θα ήθελε την κόρη του. Στην κόρη του από τον πρώτο του γάμο, είχε μόλις αγοράσει ένα άλογο για να κάνει ιππασία.

Ωστόσο, κατά την αποβίβασή του από το ταξί, η οδηγός παρατήρησε ότι τα χέρια του είχαν αίμα και όταν τον ρώτησε εκείνος της είπε ότι είχε ατύχημα στο χωράφι. Το Στις αρχές ωστόσο, είχε πει ότι είχε ατύχημα με τη μηχανή του. Εκείνο το σημείο ήταν που έκανε τις αρχές να τον υποψιαστούν. Ο άνδρας αυτοκτόνησε το επόμενο πρωί, γεγονός που ενέτεινε τις υποψίες των αρχών ότι αυτός φέρεται να ήταν ο δράστης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της 43χρονης φέρεται να έπαιξε ένα τηλεφώνημα - κλειδί στην ΓΑΔΑ, το οποίο οδήγησε τις αρχές σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το τηλεφώνημα έδινε σημαντικές πληροφορίες για το πού βρίσκεται το αυτοκίνητο με την σορό καθώς το σημείο ήταν δύσβατο σε απομονωμένο σημείου του χωριού της Αγίας Βαρβάρας και δεν ήταν στην ακτίνα των ερευνών. Μετά την αξιοποίηση του στοιχείου αυτού, οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και ακολουθώντας τις οδηγίες εντόπισαν το όχημα της γυναίκας σε δύσβατη περιοχή, σαν μικρή χαράδρα, στο ύψος βενζινάδικου, λίγο πριν την είσοδο του οικισμού Αγίας Βαρβάρας.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα, ενώ στο χώρο έσπευσαν αστυνομικοί της Σήμανσης και ιατροδικαστής για την πρώτη αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Η περιοχή εξετάστηκε εξονυχιστικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει στο αμάξι της 43χρονης δεν βρέθηκε όπλο και έτσι αποκλείστηκε εξ αρχής το σενάριο της αυτοχειρίας.

Παράλληλα, το μεσημέρι της Τετάρτης εντοπίστηκε σε χωράφι κοντά στην περιοχή που αργότερα βρέθηκε το αυτοκίνητο και η σορός της 43χρονης, μία ζώνη όπλου, ένα πακέτο τσιγάρα και μία γόπα. Ο αδελφός της 43χρονης είχε επιβεβαιώσει ότι αυτή ήταν η μάρκα που κάπνιζε, γεγονός που την τοποθετούσε στο σημείο.

Νωρίτερα, ο γιος της 43χρονης είχε αποκαλύψει ότι στο παρελθόν ο 40χρονος, σε μία άτυχη στιγμή όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε σκάσει το λάστιχο από το αυτοκίνητο της μητέρας του στο παρελθόν. Ωστόσο, πρόσθεσε πως, αργότερα ο πρώην σύντροφός της ζήτησε συγνώμη και αποκατέστησε τη ζημιά.

Με πληροφορίες του CretaLive, neakriti