Αυξημένοι είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας με κάθε μέσο για την τήρηση του νέου ΚΟΚ και των ορίων ταχύτητας.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που είναι σε ισχύ από τις αρχές του 2026 θέτει πλέον ξεκάθαρα τα όρια ταχύτητας που ισχύουν σε όλο το ελληνικό οδικό δίκτυο από τις αρχές του έτους.

Μέσα σε κατοικημένες περιοχές, το βασικό όριο έχει μειωθεί στα 30 χλμ/ώρα. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις: σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες ή οδούς με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση / διαχωριστική νησίδα, το όριο διαμορφώνεται στα 50 χλμ/ώρα.

Οι παραβάσεις των ορίων συνοδεύονται από κλιμακωτές κυρώσεις. Μικρές υπερβάσεις έως 20 χλμ/ώρα επιφέρουν πρόστιμο 150 ευρώ. Για υπέρβαση από 20 έως 30 χλμ/ώρα, το πρόστιμο παραμένει ίδιο, αλλά προστίθεται και αφαίρεση διπλώματος για 20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ταχύτητες που παλαιότερα θεωρούνταν συνηθισμένες στην πόλη, όπως τα 50 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 30, πλέον επιφέρουν ποινές.

Σε μεγαλύτερες υπερβάσεις, από 30 έως 50 χλμ/ώρα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 30 ημέρες. Αν η ταχύτητα ξεπεράσει τα 50 χλμ/ώρα πάνω από το όριο, το πρόστιμο φτάνει τα 700 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος διαρκεί 60 ημέρες.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι ποινές για πολύ υψηλές ταχύτητες: πάνω από 150 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο, 130 χλμ/ώρα σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και 120 χλμ/ώρα στο υπόλοιπο δίκτυο επιφέρουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας και στοιχείων κυκλοφορίας για έναν μήνα. Σε ακραίες περιπτώσεις, όταν η ταχύτητα υπερβαίνει τα 200 χλμ/ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για έναν ολόκληρο χρόνο.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορετικό όριο σε πινακίδα, η νομοθεσία είναι σαφής: η ειδική σήμανση υπερισχύει του γενικού κανόνα. Δηλαδή, αν σε έναν δρόμο έχει τοποθετηθεί πινακίδα με συγκεκριμένο όριο ταχύτητας, αυτό είναι που πρέπει να τηρείται, ανεξάρτητα από τα γενικά όρια που ισχύουν για την κατηγορία της περιοχής.