Η κατάσταση της υγείας των τριών τραυματισμένων δεν εμπνέει ανησυχία για την ζωή τους.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο ορυχείο του Νοτίου Πεδίου της ΔΕΗ στην Κοζάνη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών εργαζομένων.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης μηχανολογικής βλάβης σε αποθέτη, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, κόπηκαν συρματόσχοινα μηχανήματος. Οι τρεις τραυματίες εργάζονταν για εργολάβο που δραστηριοποιείται στον χώρο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο της επιχείρησης και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Και οι τρεις είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη μεταφορά, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.