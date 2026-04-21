Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο με βροχές, καταιγίδες και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Τι αναφέρουν οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης, Χριστίνα Σούζα, Χαρά Μάλεση.

Από αύριο 48ωρο ομπρέλας και ψύχρας αναφέρει στην πρόγνωσή της για τον καιρό η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση. Σήμερα θα είναι αίθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ωστόσο βροχές και γενικά μπόρες θα πέσουν στα βόρεια και ορεινά.

Από αύριο ωστόσο βροχές θα πέσουν στα βόρεια, Μακεδονία, Θράκη και στα κεντρικά. Στην Αθήνα θα έχουμε ψιλόβροχα από το απόγευμα και μετά. Από την Πέμπτη ωστόσο, εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Πιο έντονα τα φαινόμενα θα πέσουν στη ανατολική Μακεδονία.

Στα βόρεια και κεντρικά η θερμοκρασία θα πέσουν έως και 7 βαθμούς κελσίου. Την Πέμπτη θα σημειωθεί ακόμα και 10 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη την χώρα. Ακόμα και για την Αττική, όπως είπε η Χαρά Μάλεση, θα σημειωθεί πτώση μέχρι και 9 βαθμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhykxf3h2xu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη τόνισε πως βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αύριο στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές συννεφιές.

Την Πέμπτη θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα που όμως μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στη νησιωτική χώρα με την θερμοκρασία να μην ξεπερνάει σε καμία περιοχή τους 18 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή η αστάθεια θα συνεχιστεί στα ανατολικά με βροχές και τοπικές καταιγίδες ενώ από το Σάββατο βαθμιαία θα σταματήσουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyk2r1w8uuh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αύριο Τετάρτη, θα έχουμε σε εξέλιξη την κάθοδο πιο ψυχρού αέρα από τα βόρεια Βαλκάνια και πλέον, από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο βόρεια θα συναντήσουμε αρκετά έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα κυριαρχήσουν κατά τόπους και με έμφαση τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Την Πέμπτη, το κύμα βροχών και καταιγίδων θα μετατοπιστεί ακόμη πιο νότια και σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα θα εισέλθουν και προς το κεντρικό - ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Την Παρασκευή, σιγά σιγά θα ξεκινήσει και η βελτίωση του καιρού από βορά προς νότο. Φαίνεται όμως να δημιουργείται μία δευτερεύουσα διαταραχή, ένα δευτερεύον κύμα αστάθειας, στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα και επομένως Παρασκευή αλλά και Σάββατο, ο έντονα άστατος καιρός, θα μετατοπιστεί προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές θα παρουσιάσουν αισθητή βελτίωση.

Από αύριο, αλλά κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, θα σημειώσει πτώση και η θερμοκρασία, καθώς από τους 26 βαθμούς θα πάμε κοντά στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σάββατο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, περιορίζεται ο άστατος καιρός και ο ανοιξιάτικος πλέον καιρός αρχίζει και πάλι να κυριαρχεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα στη χώρα μας.

Επομένως περιμένουμε αυτήν την φθινοπωρινή παρένθεση από σήμερα μέχρι περίπου και το Σάββατο, όπου θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο. Και από Παρασκευή θα αρχίσει ο καιρός να θυμίζει και πάλι άνοιξη, από τα βόρεια προς τα νότια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyjshgygxbd?integrationId=eexbs17lxeknn2p}