Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 20/04, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε ρέμα στην Αργολίδα. Από το τροχαίο εγκλωβίστηκε ο οδηγός και για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου.

Σύμφωνα με το argolika.gr, το ατύχημα έγινε στο δρόμο Πυργιώτικα-Κάντια κοντά στη διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στο ναό του Αγίου Λουκά. Ο τραυματίας οδηγός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, έρευνα κάνει το τμήμα Τροχαίας Ναυπλιέων.