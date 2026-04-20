Μάχη με τον χρόνο έδωσαν ΕΛ.ΑΣ και ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του ανήλικου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Επιχείρηση συνοδείας προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία μεταφορά ενός ανηλίκου στο νοσοκομείο στήθηκε στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος από την Κοζάνη μεταφερόταν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στα Μάλγαρα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ (ΔΙΑΣ, «Ζ», ΟΠΚΕ) έστησαν συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κίνηση.

Η συνδρομή της αστυνομίας ήταν καθοριστική, καθώς το ασθενοφόρο κάλυψε την απόσταση των 45 λεπτών μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18.