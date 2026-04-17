Τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως

Οι τρεις τους δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα και αναμένεται να μεταφερθούν σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Νωρίτερα, πλήθος κόσμου είχε βρεθεί έξω από τα δικαστήρια στο Αργοστόλι, ζητώντας δικαιοσύνη για τις συνθήκες κάτω από τον θάνατο της 19χρονης.

Όσα είπαν κατά τις απολογίες τους

Κατά την απολογία του ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας παραδέχτηκε ότι ο ίδιος αγόρασε τις ναρκωτικές ουσίες δύο φορές προκειμένου να πάνε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουν χρήση. Όπως είπε, η δεύτερη φορά που έγινε χρήση ήταν περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να κάνει σπασμούς. Τα χρήματα για τα ναρκωτικά τα πλήρωσαν όλοι, όπως υποστήριξε.

Ο κατηγορούμενος είπε ακόμη πως νόμιζε ότι η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του προληπτικά στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Είπε ακόμη ότι έχει δαγκώματα από τα δόντια της Μυρτώς στα δάχτυλά του και γι’ αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.

Ο 26χρονος υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπήρξε εγκατάλειψη της κοπέλας, ωστόσο παραδέχθηκε πως αρχικά είχε πει ψέματα στις αρχές, αρνούμενος ότι βρισκόταν μαζί της το μοιραίο βράδυ. Μετά την απολογία του, ενώπιον των αρχών προσήλθε και ο 23χρονος φίλος της 19χρονης, με τον οποίο η άτυχη κοπέλα είχε μεταβεί στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο Αργοστόλι.

Στην δικιά του απολογία, ο 23χρονος ο οποίος φέρεται να συνόδεψε την 19χρονη στο δωμάτιο, έριξε την ευθύνη στη Μυρτώ, λέγοντας πώς όλα ήταν δική της ιδέα. Παράλληλα, ανέφερε ότι εκείνος πρότεινε να καλέσουν ασθενοφόρο και πώς οι άλλοι δύο αρνήθηκαν.

Σε ό,τι αφορά τον 22χρονο, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο, καθώς είχε βρεθεί με άλλη κοπέλα και δεν είχε σχέση με όσα διαδραματίζονταν στο μοιραίο δωμάτιο ξενοδοχείου. Όπως κατέθεσε, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά όταν διαπιστώθηκε πως η 19χρονη δεν ήταν καλά και πήγε στο δωμάτιο για να βοηθήσει.

Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή του, πήρε το μπουφάν της κοπέλας, γεγονός που εξηγεί όπως υποστηρίζει, γιατί εμφανίζεται πρώτος να βγαίνει από το ξενοδοχείο. Ακολούθως, ο 26χρονος φέρεται να μετέφερε τη Μυρτώ έξω, στο πεζούλι, όπου περίμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου.