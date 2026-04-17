Η απολογία των τριών έχει ξεκινήσει από τις 10 το πρωί.

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Η μαραθώνια απολογία του 26χρονου, του 23χρονου και του 22χρονου έχει ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί είναι αν θα κριθούν προφυλακιστέοι.

Από νωρίς το βράδυ πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο στο Αργοστόλι, αναμένοντας την απόφαση.

Ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον

Με σκυμμένα τα κεφάλια και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα , οι τρεις κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Οι συλληφθέντες εξακολουθούν να μεταθέτουν τις ευθύνες μεταξύ τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, παραδέχθηκε ότι μετέφερε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, αρνείται όμως ότι εγκατέλειψε την 19χρονη χωρίς βοήθεια. Από την πλευρά του, ο 23χρονος ισχυρίζεται πως όλα ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Μυρτούς και ότι οι άλλοι δύο τον εμπόδισαν να καλέσει το ΕΚΑΒ όταν εκείνη κατέρρευσε.

Την ίδια ώρα, ο 22χρονος υποστηρίζει ότι βρέθηκε τυχαία στο δωμάτιο και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με χρήση ναρκωτικών.