Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον 26χρονο κατηγορούμενο στην Κεφαλονιά.

Γνώριμος των Αρχών και με βεβαρημένο ποινικό μητρώο είναι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Ο 26χρονος, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο είναι το άτομο που προμήθευσε την 19χρονη με την κοκαΐνη, έχει στην «πλάτη» του ήδη 9 δικογραφίες για διάφορα αδικήματα, όπως απειλή, εξύβριση, κλοπές, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε αποκαλύψεις που έκανε το MEGA και η εκπομπή Live News, ο 26χρονος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, δεν δίσταζε να αναρτά ορισμένες από τις έκνομες ενέργειές του, όπως κόλπα και ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, πάκους με χαρτονομίσματα αλλά και φωτογραφίες με πιστόλι.

Όταν αναποδογύρισε περιπολικό

Το 2024, οι αστυνομικοί στην Κεφαλονιά είχαν κατάσχει το αυτοκίνητο του 26χρονου, όταν μέσα σε εκείνο είχαν εντοπιστεί ναρκωτικά. Τότε, ο πρώην αρσιβαρίστας μαζί με άλλα 20 άτομα εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα και πήραν πίσω το κατασχεμένο όχημα.

Την ώρα που εμφανίστηκαν στο Α.Τ βρισκόταν μόνο ένας φρουρός, κάτι που διευκόλυνε το έργο τους. Σε βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο 26χρονος με άλλα τρία άτομα σήκωσαν με τα χέρια τους ένα περιπολικό που βρισκόταν μπροστά από το κατασχεμένο όχημα, προκειμένου να το πάρουν πίσω.

Τρεις παραβάσεις του ΚΟΚ σε ένα τροχαίο

Πριν 5 χρόνια, το 2021, ο πρώην αρσιβαρίστας είχε προκαλέσει τροχαίο στην Αθήνα, παρασέρνοντας πεζό. Ο 26χρονος, τότε 21χρονος, οδηγούσε ένα μη ασφαλισμένο αυτοκίνητο και χωρίς να έχει δίπλωμα χτύπησε έναν άνδρα την ώρα που περνούσε διάβαση πεζών, παραβιάζοντας μάλιστα το κόκκινο φανάρι.

Σύμφωνα με το 57χρονο θύμα, ο 26χρονος έμεινε στο σημείο του τροχαίου αλλά δεν ενδιαφέρθηκε για την σωματική ακεραιότητα του άνδρα. Περίμενε να μπει στο ασθενοφόρο και δεν μίλησαν ξανά.

Ο «βίος και πολιτεία» του 26χρονου στην Κεφαλονιά, καθώς και η συχνότητα των παρανομιών του προκαλούν στην κοινή γνώμη πολλά ερωτηματικά σχετικά με το πως η δράση του γινόταν ανεκτή από τις τοπικές Αρχές.