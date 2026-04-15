Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τους τρεις εμπλεκόμενους στον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Με απόλυτη ψυχραιμία φαίνεται να έδρασαν οι τρεις συλληφθέντες το μοιραίο βράδυ του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το STAR, οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους από το δωμάτιο, καθαρίζοντάς το επιμελώς. Παράλληλα, αποπειράθηκαν να κρύψουν το κινητό της 19χρονης, αφήνοντάς το έξω από κατάστημα εστιάσης.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι το γεγονός πως οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες ήταν στο στόχαστρο του «ελληνικού FBI» από το προηγούμενο καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα, στελέχη της ΔΑΟΕ πραγματοποίησαν επιχείρηση στην Κεφαλονιά με σκοπό την εξάρθρωση κυκλωμάτων παρανομίας. Ψηλά στη λίστα βρισκόταν ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών και ο 23χρονος φίλος του για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Το λάθος που τους «πρόδωσε»

Να κρύψουν τα ίχνη τους με κάθε τρόπο προσπάθησαν οι τρεις συλληφθέντες. Βγαίνοντας από το δωμάτιο, ο 26χρονος με τον 22χρονο άφησαν την 19χρονη στην πλατεία του Αργοστολίου, ενώ ο 23χρονος πήγε να εξαφανίσει το κινητό. Το λάθος των κατηγορούμενων ήταν ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ δεν έγινε από τους δύο που βρισκόντουσαν στο σημείο που άφησαν την 19χρονη, αλλά από τον 23χρονο που δεν βρισκόταν στο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο καταρρίφθηκε ο ισχυρισμός του 26χρονου και του 22χρονου πως βρήκαν τυχαία την 19χρονη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής (17/04), ενώ το μεσημέρι φίλοι και γνωστοί θα πουν το τελευταίο αντίο στη Μυρτώ.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ως αιτία θανάτου την ανακοπή, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της 19χρονης και των τριών εμπλεκομένων.

Οι κινήσεις των τριών κατηγορουμένων που οδήγησαν στον θάνατο την 19χρονη

Λεπτομέρειες για τη σύλληψη των τριών ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου της 19χρονης κοπέλας στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, έδωσε με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ. Στην ανακοίνωση περιγράφεται τι ακριβώς συνέβη και για τι κατηγορούνται οι συλληφθέντες.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων. Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου. Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα. Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από ανακοπή καρδιάς προήλθε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 19χρονης ενώ αναμένεται η η ανάλυση των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, κάμερα ασφαλείας στο σημείο, έχει καταγράψει έναν από τους νεαρούς να μεταφέρει τη 19χρονη, με τους άλλους δύο εμπλεκόμενους στην υπόθεση να ακολουθούν. Όπως έγινε γνωστό σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος της 19χρονης προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, μετά από πνευμονικό οίδημα.

«Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εντόπισαν την Μυρτώ ξαπλωμένη σε ύπτια θέση, πάνω σε τοιχίο στο πεζοδρόμιο. Ήταν κανονικά ντυμένη και δεν φαινόταν τραυματισμένη. Ανέπνεε αργά και με δυσκολία, είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό. Στο σημείο μαζί της βρισκόντουσαν δύο άτομα που δεν την γνώριζαν, την είχαν εντοπίσει τυχαία», αναφέρει στην έρευνά της η αστυνομία. «Μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατος της», προσθέτει η αστυνομία. Οι στενοί συγγενείς, οι φίλοι και οι γνωστοί της 19χρονης περιμένουν να δουν τους υπεύθυνους της τραγωδίας να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Συγκλονίζει ο σύντροφός της - «Την άφησα να βγει για ποτό»

Εξετάζοντας βίντεο ντοκουμέντα και λαμβάνοντας καταθέσεις, οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να δώσουν απάντηση στο πώς «κατέληξε» η νεαρή. Περιγράφοντας τη συνάντησή του με την 19χρονη την ίδια ημέρα πριν αυτή βρεθεί νεκρή, ο σύντροφός της αναφέρει: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της και μετά από εκεί, μου έστειλε βίντεο ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα. Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι σαν την κοπέλα, εδώ πέρα που ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα, να ηρεμήσω κι εγώ, να ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ».

