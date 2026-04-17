Το νησί παραμένει συγκλονισμένο από τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας, με πλήθος να παρευρίσκεται στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο.

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κεφαλονιά, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού αποχαιρετούν αυτή την ώρα τη 19χρονη Μυρτώ σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή στο Αργοστόλι.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» για να πει το τελευταίο αντίο στην άτυχη κοπέλα. Ο προαύλιος χώρος του ναού έχει γεμίσει με στεφάνια και μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού, που αποτυπώνουν τη βαθιά θλίψη για την απώλειά της. «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», γράφει ο παππούς της, ενώ φίλοι και συγγενείς αφήνουν μηνύματα γεμάτα αγάπη και πόνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvfyewvf3dd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, που παραμένει σοκαρισμένη από τις συνθήκες του θανάτου της νεαρής κοπέλας. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Καθώς η σορός της 19χρονης έφτασε στον ναό, η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο βαριά. Η παρουσία του κόσμου ήταν συγκινητική, καθώς άνθρωποι κάθε ηλικίας έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη της, αποδεικνύοντας ότι ο χαμός της έχει αγγίξει βαθιά ολόκληρη την κοινωνία της Κεφαλονιάς.

Η Κεφαλονιά αποχαιρετά ένα νέο κορίτσι, με τη θλίψη και την οδύνη να κυριαρχούν

Κεφαλονιά: Βαριές κατηγορίες για τους τρεις – Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις τους πριν τον θάνατο της 19χρονης

Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, Εισαγγελέας και Ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ρούχων και προσωπικών αντικειμένων, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης. Παράλληλα, έχουν χαρτογραφηθεί οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι ενέργειες που ακολούθησαν.

Ανακριτής και εισαγγελέας θα αξιολογήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας, τις απολογίες και τη βαρύτητα των πράξεων που αποδίδονται, προκειμένου να αποφασίσουν αν οι κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι, αν θα τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι ή αν θα κριθεί αναγκαία η προσωρινή κράτησή τους. Αν υπάρξει διαφωνία, τον τελικό λόγο έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.