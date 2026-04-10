Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε αμαξοστοιχία της Hellenic Train που εκτελεί το δρομολόγιο IC57 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα), λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία λίγο μετά την αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και παρά τις προσπάθειες, η αποκατάσταση της βλάβης δεν κατέστη εφικτή επί τόπου και η αμαξοστοιχία επέστρεψε στον Σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των μηχανών.

Η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση μίας ώρας και τεσσάρων λεπτών, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών.