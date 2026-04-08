Χάος στους δρόμους της Αθήνας με τους καταναλωτές να βγαίνουν στους δρόμους για τα τελευταία ψώνια ενόψει Πάσχα και τα αυτοκίνητα να δημιουργούν, ειδικά στον Κηφισό ουρές χιλιομέτρων.

Προβλήματα παρουσιάζουν πολλοί δρόμοι της Αθήνας με τον Κηφισό ειδικά να είναι στο κόκκινο. Συγκεκριμένα, η ουρά των αυτοκινήτων στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει στο ύψος του Μοσχάτου και συνεχίζεται μέχρι και την Φιλαδέλφεια.

Η κάθοδος της Εθνικής Οδού από την Κηφισιά μέχρι και κάτω τον Πειραιά δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Άλλοι δρόμοι εντός του λεκανοπεδίου που παρουσιάζουν πρόβλημα είναι: Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στη Συγγρού, στην Καλιρρόης, στην Αρδηττού, στην Αμαλίας, στη Βασ. Σοφίας, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στην Ακαδημίας, στην Ποσειδώνος και στη Λ. Αθηνών.

Αυξημένη η επιβατική κίνηση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιβατική κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου είναι αυξημένη, ενώ το Λιμενικό Σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα.

Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία από το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ' εκτίμηση σε 12.349.

Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σημαντική είναι και η επιβατική κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ θα αναχωρήσουν 4.449 επιβάτες. Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους.