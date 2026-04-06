Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 58χρονος χειριστής εσκαφέα στον Βόλο, όταν το μηχάνημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, ο 58χρονος προσπαθούσε να ανεβάσει τον εσκαφέα σε ένα φορτηγό, όταν η ράμπα φόρτωσης έσπασε, με αποτέλεσμα ο εσκαφέας να ανατραπεί και εκείνος να βρεθεί στο οδόστρωμα. Από την πτώση προσέκρουσε στην «τσάπα» του εσκαφέα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Από τις εκτιμήσεις των γιατρών η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίστηκε κρίσιμη και στη συνέχεια διασωληνώθηκε.