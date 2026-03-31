Το περιστατικό στο νοσοκομείο της Σύρου έγινε γνωστό έπειτα από καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ.

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας αποκαλύφθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όταν κατά τη διάρκεια της βραδινής βάρδιας ένας άνδρας αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι σε γυναίκα ασθενή.

Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στον χώρο του ΤΕΠ αντιλήφθηκε τον δράστη, η οποία με τη βοήθεια της καθαρίστριας που βρισκόταν εκείνην την ώρα στο σημείο, έκλεισε την πόρτα του τμήματος, αποκλείοντας την πρόσβαση του άνδρα στον χώρο.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο ο δράστης είχε τραπεί σε φυγή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο φύλακας δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο, καθώς απουσίαζε με αναρωτική άδεια.

Το περιστατικό κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι έχουν καταγγελθεί πολλές φορές περιστατικά βίας εις βάρος του προσωπικού των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ από ασθενείς και συνοδούς ενώ πολλές φορές έχει απειληθεί η ζωή των υγειονομικών υπαλλήλων από βίαιες επιθέσεις.

Όπως σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ «παρότι τροποποιήθηκε ο νόμος, οι διοικήσεις των νοσοκομείων αποφεύγουν να υποβάλλουν μηνύσεις στα άτομα που προκαλούν επεισόδια, ζητώντας από τα θύματα εργαζομένους να υποβάλλουν τις μηνύσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί έτσι στοχοποιούνται οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους. Επίσης, οι νομικοί σύμβουλοι των νοσοκομείων δεν αναλαμβάνουν την νομική υποστήριξη των εργαζομένων».

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά να υπάρξει σαφής εντολή από το υπουργείο Υγείας ώστε οι διοικήσεις να υποβάλλουν αμέσως μηνυτήριες αναφορές στα άτομα που προκαλούν επεισόδια και οι νομικοί σύμβουλοι να υπερασπίζονται τους εργαζομένους δωρεάν. Ζητά ακόμα «την επανασύσταση του Προσωπικού Ασφαλείας, του οποίου οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία μέσω της αστυνομίας, έχοντας ειδική εκπαίδευση και δικαίωμα προστασίας των ασθενών και του προσωπικού».