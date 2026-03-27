Η παιδίατρος έθηκε πριν από ένα μήνα σε αναστολή καθηκόντων μετά το περιστατικό με το βρέφος που είχε μηνιγγίτιδα.

Δώδεκα γονείς στη Ζάκυνθο προχώρησαν σε καταγγελίες κατά της παιδιάτρου του νοσοκομείου του νησιού, ζητώντας την οριστική απομάκρυνσή της, υποστηρίζοντας ότι η συστηματική απουσία της και οι οδηγίες που έδινε «εξ αποστάσεως» θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών τους. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά και το πρόσφατο περιστατικό με το πέντε μηνών που κινδύνευσε από μηνιγγίτιδα. Σύμφωνα με το imerazante.gr στην ανακοίνωσή τους οι γονείς σημειώνουν ότι «εμείς, οι υπογράφοντες γονείς της Ζακύνθου, δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε. Με την αναφορά – καταγγελία μας, την οποία καταθέσαμε ενώπιον του υπουργού Υγείας, της 6ης ΥΠΕ και της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σπάμε τη σιωπή ετών και ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας».

«Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»

«Καταγγέλλουμε τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας» τονίζουν, αναφέροντας ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση αστυνομίας και του τοπικού βουλευτή, κ. Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. «Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους» σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, ενώ καταγγέλλουν επίσης και την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς τους γονείς που αγωνιούσαν για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών, το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης» προσθέτουν και απαιτούν:

• την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

• την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας.

• να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υγεία των παιδιών μας θυσία στην υποστελέχωση και την αδιαφορία. Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη και στην κοινή γνώμη» καταλήγει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου.

Η απάντηση της παιδιάτρου μετά τις καταγγελίες – «Δέχομαι έναν βρώμικο πόλεμο»

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου απαντά στις καταγγελίες γονέων και στα δημοσιεύματα που αφορούν την εφημερία της στις 21 Φεβρουαρίου 2026. Υποστηρίζει ότιι δέχεται έναν «βρώμικο πόλεμο» και ότι οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ψεύδη και αποσιωπήσεις. Υποστηρίζει ότι η απουσία της ήταν δικαιολογημένη λόγω αναρρωτικής άδειας και ότι οι οδηγίες της συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του περιστατικού του βρέφους. Στην ανάρτησή της αναφέρει επίσης ότι έχει κινηθεί νομικά για την προστασία της προσωπικότητας και της επαγγελματικής της υπόστασης, τονίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης θα έπρεπε να προβαίνουν σε σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα πριν αναπαράγουν ισχυρισμούς που μπορεί να την δυσφημούν.

Η ανάρτηση της παιδιάτρου

«Αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με τις συνθήκες τέλεσης της εφημερίας μου την 21-02-2026, επέλεξα να μην τοποθετηθώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σεβόμενη την αγωνία της οικογένειας του βρέφους για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, αλλά και επιλέγοντας θεσμικές ενέργειες και όχι συμμετοχή σε τηλεδίκες, καθώς ευρίσκονται σε εξέλιξη διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στο ότι συστηματικά μεταδίδονται ψεύδη και αποσιωπώνται σκοπίμως αδιάψευστα στοιχεία. Ειδικότερα, μεταδίδεται ότι απουσίαζα αδικαιολόγητα από την εφημερία μου, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στην ύπαρξη αναρρωτικής άδειας, κατόπιν γνωματεύσεως Ιατρού, η ορθότητα της οποίας αποδεικνύεται και από εργαστηριακές εξετάσεις.

Επίσης αποσιωπάται πλήρως η άμεση χορήγηση, κατόπιν οδηγιών μου, ενδοφλέβιας αντιβίωσης στο βρέφος, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στο αίσιο τέλος της περιπέτεια της υγείας του.

Η σκόπιμη παράλειψη αναφοράς των ανωτέρω, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και πληροί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, τελούμενο δια του τύπου και μέσω διαδικτύου, προσβάλλοντας την προσωπικότητά μου και την επαγγελματική μου υπόσταση. Μη αρκούμενα δε μόνο στην ανωτέρω σκόπιμη παράλειψη αναφοράς των ανωτέρω στοιχείων, κάποια εκ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επέλεξαν να αυξήσουν την τηλεθέασή τους, όχι ασχολούμενα με τη δημοσιογραφική διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι που θα ήταν οπωσδήποτε θεμιτό, αλλά ακολουθώντας χυδαίες, μισογυνιστικές και λαϊκίστικες πρακτικές «αίματος στην αρένα» και αυριανισμού, με προβολή άσχετων στοιχείων της προσωπικής μου ζωής και παραβίασης των προσωπικών μου δεδομένων (προσωπικών φωτογραφιών, κ.λπ.), άνευ ουδεμίας συναινέσεώς μου. Ήδη για τις παραβάσεις αυτές έχουν ασκηθεί τα δέοντα, με υποβολή μηνύσεων και αγωγών στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, ως και αναφορών σε Ε.Σ.Ρ. και ΕΣΗΕΑ

Επίσης με αφορμή το ανωτέρω περιστατικό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχω δεχθεί έναν βρώμικο πόλεμο από κάποια προβληματικά άτομα που διακινούν ψευδείς

και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εις βάρος μου. Επειδή πλέον η συκοφαντία έχει καταστεί καθημερινή πρακτική σε ορισμένους, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας δέον να αναφερθούν εν συντομία τα κάτωθι:

Αναφορικά με μια ανακοίνωση μιας ομάδας ατόμων που αυτοπροσδιορίζεται με τον τίτλο «πρωτοβουλία γονέων Ζακύνθου για την Παιδιατρική Περίθαλψη», αποτελεί πρωτοβουλία των ανωτέρω συκοφαντών, οι οποίοι επιδεικνύουν μένος εναντίον μου λόγω αντίδρασής μου σε προβληματικές τους συμπεριφορές.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι εντός αυτής της ομάδας ευρίσκονται άτομα τα οποία η επαφή τους με την παιδιατρική κλινική αφορούσε εισαγγελικές παραγγελίες εξέτασης των τέκνων τους για πιθανή αφαίρεση γονικής μέριμνας. Πρωτοστατεί δε σε αυτήν την ομάδα άτομο που, ομού με τον σύζυγό της, προέβησαν σε παράνομη και απρεπέστατη συμπεριφορά, φθάνοντας σε σημείο να απειλήσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να προπηλακίσουν με χυδαίους χαρακτηρισμούς την νοσηλεύτρια και να προκαλέσουν ζημίες σε εξοπλισμό της κλινικής, με αποτέλεσμα να κληθεί από εμένα η Αστυνομία και να αποχωρήσουν με πειθαρχικό εξιτήριο.

Το ψευδές των ισχυρισμών τους αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε ουδεμία καταγγελία δεν προέβησαν τότε, αλλά το έπραξαν σήμερα, τρία και πλέον έτη μετά, φθάνοντας μάλιστα σε τέτοιο σημείο γελοιότητας, να φοράν κουκούλα και να εμφανίζονται σε συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, επαναλαμβάνοντας ψευδείς ισχυρισμούς.

Για τους ψευδείς αυτούς ισχυρισμούς τους οι ανωτέρω θα υποστούν τις συνέπειες, όπως προβλέπει ο νόμος. Φρόνιμο λοιπόν θα ήταν εκ μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να μην υιοθετείται άκριτα ο όποιος ισχυρισμός, αλλά να προβαίνουν πριν σε σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα.

Δηλώνω δε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο οποιοσδήποτε δυσφημιστικός και συκοφαντικός ισχυρισμός διατυπώνεται εις βάρος μου και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση προσωπικών μου δεδομένων θα αντιμετωπίζεται άμεσα με προσφυγή μου στην Δικαιοσύνη».

