Μία ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στη φωτιά στου Γκύζη.

Έκρηξη φιάλης υγραερίου προκάλεσε τη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη, που είχε ως συνέπεια να υποστεί εγκαύματα μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Περίπου στις 19:30 της Δευτέρας οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν μια δυνατή έκρηξη και λίγες στιγμές μετά είδαν να έχει τυλιχθεί στις φλόγες ένα διαμέρισμα πέμπτου ορόφου, σε πολυκατοικία επί της οδού Ανδρέα Κάλβου στου Γκύζη.

Μάλιστα, η φιάλη υγραερίου εκτοξεύτηκε σε απέναντι διαμέρισμα και προκάλεσε φθορές σε εξωτερικό τοίχο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση. Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια έκρηξης της φιάλης.

Η ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η φωτιά ευτυχώς πρόλαβε να βγει εγκαίρως στο μπαλκόνι, από όπου την απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες. Η γυναίκα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίσης, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με εννιά οχήματα, ενώ επιστρατεύτηκε ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ