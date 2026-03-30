Μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το διαμέρισμα στου Γκύζη, όπου ξέσπασε νωρίτερα φωτιά η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Η γυναίκα που απεγκλωβίστηκε από το διαμέρισμα πέμπτου ορόφου- όπου ξέσπασε η πυρκαγιά- έχει υποστεί εγκαύματα, ενώ πυροσβέστες συνόδευσαν άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας επί της οδού Ανδρέα Κάλβου.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 19:30 της Δευτέρας. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στο Star ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη και στη συνέχεια είδαν το διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με εννιά οχήματα, ενώ επιστρατεύτηκε ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
Εικόνες από το σημείο της φωτιάς
Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ