Αντιτίθεται στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης του Γιάννη Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ο εισαγγελέας Εφετών και ζητά περαιτέρω έρευνα.

Λίγες ημέρες μετά την αρχειοθέτηση της δικογραφίας για το πόθεν έσχες του Προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, η υπόθεση επιστρέφει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα.

Ο εισαγγελέας Εφετών διαφώνησε με την άποψη της συναδέλφου του από το Πρωτοδικείο της Αθήνας που έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, και με παραγγελία του ζητά να συνεχιστεί η έρευνα για τα 3,2 εκ. ευρώ που φέρεται να μη δήλωσε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί, στο πλαίσιο της περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης , η υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας τα οποία έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελέας Πρωτοδικών πρότεινε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λαμβάνοντας δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.