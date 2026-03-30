Την πρώτη απόφαση για την τραγωδία των Τεμπών εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, επιδικάζοντας ποσο περίπου 400.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Το δικαστήριο έκρινε, σύμφωνα με το συνήγορο της οικογένειας, ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη για την τραγωδία, λόγω της κακης κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Να σημειωθεί πως η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη καθώς η κυβέρνηση έχει δηλώσει πως παραιτείται από την άσκηση ένδικων μέσων, κάτι που είχε κάνει άλλωστε και για την φονική πυρκαγιά στη Μάνδρα και τις πλημμύρες στη Μάνδρα.

Στα διοικητικά δικαστήρια είχε προσφύγει η οικογένεια ενός 15χρονου παιδιού το οποίο σκοτώθηκε μαζί με τον πατέρα του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Απρίλιο 2024 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας και στρεφόταν σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και του ΟΣΕ.

Ωστόσο αναβλήθηκε τρεις φορές για να συζητηθεί τελικά το Μάιο του 2025. και να εκδοθεί η απόφαση στις 27 Μαρτίου επιδικάζοντας συνολικά 400 χιλιάδες ευρώ στα τέσσερα μέλη της οικογένειας που προσέφυγε.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του συνηγόρου της οικογένειας

Δικαστική αναγνώριση της ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία των Τεμπών από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Στις 27-3-2026, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προέβη σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη δικαστική κρίση αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δικαστική κρίση, η οποία επιρρίπτει ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για το τραγικό αυτό συμβάν, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι μας είχαμε αντιληφθεί απ’ τη πρώτη στιγμή: ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν συνιστά ένα μεμονωμένο ή ένα απλώς τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι γνώριζε ήδη επί μακρόν την επικίνδυνη και απολύτως ανεπαρκή κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφειλε, συμβάλλοντας αιτιωδώς, δια της παράνομης αυτής παράλειψής του, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να αποτραπεί.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη καθιστά σαφές ότι η αναζήτηση ευθυνών δεν εξαντλείται σε επιμέρους φυσικά πρόσωπα, αλλά εκτείνεται στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση πραγματικών ευθυνών και απόδοσης ουσιαστικής δικαιοσύνης στα θύματα και στις οικογένειες τους.

Το Δικηγορικό Γραφείο «Γεώργιος Α. Καραπάνος & Συνεργάτες» στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των θυμάτων και των συγγενών τους και θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων.