Όταν έφτασε το ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο ΑΤ Ομονοίας, το πλήρωμα του διαπίστωσε τον θάνατό του κρατουμένου.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας κρατούμενος του ΑΤ Ομονοίας, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.

Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της αναφέρει το απόγευμα «σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, «ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής. Σημειώνεται ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επανεκλείσθη την 10:10 ώρα.Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει πως διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».