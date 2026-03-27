Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου με τράυμα στο πόδι.

Χειροπέδες σε έναν 62χρονο πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης, 26/03, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Ζάκυνθο, ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Όπως μεταδίδει το imerazante.gr, ο 62χρονος πυροβόλησε την 60χρονη γειτόνισσά του, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ η 60χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 62χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα κυνηγετικά φυσίγγια, ενώ στο χώρο του συμβάντος εντοπίστηκαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα δύο πυροδοτημένα. Όπως προέκυψε, ο 62χρονος είχε νόμιμες άδειες για τα πέντε από τα έξι όπλα, οι οποίες ανακλήθηκαν.

Στον 62χρονο σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.