Ο 30χρονος είχε δημιουργήσει θηλιά με το σεντόνι του προκειμένου να κρεμαστεί.

Απόπειρα αυτοκτονίας μέσω απαγχονισμού έκανε 30χρονος κρατούμενος το βράδυ της Πέμπτης, 26/03, μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 30χρονος προσπάθησε να κρεμαστεί με το σεντόνι, έχοντας δημιουργήσει ήδη τη θηλιά. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από τους συγκρατούμενούς του και τους αστυνομικούς, με τη φρουρά να επεμβαίνει αστραπιαία και να αποτρέπει τα χειρότερα.

Ο 30χρονος αλλοδαπός βρισκόταν σε διαδικασία διοικητικής απέλασης και νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.