Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 26/03, στο λιμάνι του Μούδρου στη Λήμνο, όταν όχημα που οδηγούσε 67χρονος κατέληξε στη θάλασσα.

Όπως μεταδίδει το limnosreport.gr, στο αυτοκίνητο επέβαινε ο 67χρονος οδηγός, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άντρες του Λιμενικού Σώματος που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο άτυχος 67χρονος δεν έκανε κάποια προσπάθεια για να ανακόψει τη πορεία του οχήματος, με εκείνο να συνεχίζει μέχρι να πέσει και να βυθιστεί στο νερό.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, με επικρατέστερο πιθανό πρόβλημα υγείας του 67χρονου που ίσως οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Φως στις συνθήκες και στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία και η ιατροδικαστική έκθεση.