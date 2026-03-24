Δεν είναι δυνατό ο υπουργός Δικαιοσύνης και το ανώτερο δικαστήριο της χώρας να βγάζουν ανακοινώσεις για το πόσες καρέκλες είχε ή δεν είχε η αίθουσα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και δείχνουν ένα κράτος που δεν επιτελεί στοιχειώδεις λειτουργίες.

Δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο σε ευρωπαϊκή χώρα. Σε σημερινές δηλώσεις τους για τις εικόνες ντροπής στην πρώτη μέρα τη δίκης των Τεμπών, ο Γιώργος Φλωρίδης και ο Άρειος Πάγος υποστήριξαν ότι ήταν αρκετές οι… καρέκλες στην αίθουσα, αλλά κάθισαν άτομα που δεν ήταν παράγοντες της δίκης. Ασχέτως με αν έχουν δίκιο, προκαλεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν ο υπουργός Δικαιοσύνης και το ανώτερο δικαστήριο της χώρα να βγάζουν ανακοινώσει για τις… καρέκλες, λες και είναι διοργανωτές κοινωνικών εκδηλώσεων. Από μόνες τους αυτές οι ανακοινώσεις δείχνουν όχι μόνο ότι δεν πήγε καθόλου καλά η πρώτη μέρα της δίκη, αλλά και ότι δεν πάει καθόλου καλά το περιβόητο επιτελικό κράτος.

Ο αριθμός των καρεκλών

Σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Φλωρίδης, είπε ότι «όντως η εικόνα δεν ήταν καλή, παρά το γεγονός ό,τι έχουμε την υποδομή. Στις δίκες αυτές είναι οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι. Στην αίθουσα αυτή, στο πρώτο επίπεδο που έχει 312 θέσεις μπορεί και 330, ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αριθμό των δικηγόρων που είχε δηλώσει παράσταση. Ήταν 250 ενώ ξεκίνησαν από 130. Διέθετε 280 θέσεις για δικηγόρους. Στο βαθμό που οι δικηγόροι ήταν 250 θα μπορούσαν στο πάνω μέρος να ήταν και συγγενείς. Και στο κάτω 140». Υποστήριξε μάλιστα ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της Ευρώπης.

Ο Άρειος Πάγος

Τι καρέκλες όμως μέτρησε και ο Άρειο Πάγος ο οποίος στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «σύμφωνα με τα δεδομένα της δικογραφίας στη δίκη μετέχουν 36 κατηγορούμενοι, ενώ κλήθηκαν ως διάδικοι συνολικά 351, ήτοι: 179 φυσικά πρόσωπα-υποστηρίζοντες την κατηγορία, 51 Δικηγορικοί Σύλλογοι, κλπ.- υποστηρίζοντες την κατηγορία και 121 φυσικά πρόσωπα-μάρτυρες».

Το ανώτερο δικαστήριο της χώρας προσέθεσε ότι στην αίθουσα Α και Β του συνεδριακού κέντρου του πανεπιστημίου Θεσσαλία όπου διεξάγεται η δίκη, «κατασκευάστηκαν και υφίστανται 36 θέσεις κατηγορουμένων, και 300 θέσεις καθήμενων, εκ των οποίων οι 250 προορίζονται για συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, που δηλώθηκαν κατά την ανάκριση, (110 με έδρανα και οι υπόλοιπες με συνεδριακού τύπου καθίσματα με κινητό αναλόγιο) και οι λοιπές 50 θέσεις, ομού με άλλες 150 θέσεις καθημένων που βρίσκονται στον ισόγειο χώρο του κτιρίου (Αίθουσα Γ΄), που είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, για την άμεση και ασφαλή παρακολούθηση της δίκης μέσω οθονών, (με δυνατότητα τοποθέτησης και επιπλέον καθισμάτων), προορίζονται για διαδίκους, δημοσιογράφους και το κοινό. Ήτοι υφίστανται συνολικά 486 θέσεις». Ο Άρειος Πάγος κάνει ακόμα λόγο για δράση «αγανακτισμένων πολιτών» καθώς και για παράγοντες που δεν θέλουν να διεξαχθεί η δίκη.

Πώς προκύπτει ο αριθμός

Σε ανάρτησή του ο γνωστός δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης σημειώνει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης μιλάει για 276 θέσεις δικηγόρων γιατί συνυπολογίζει «στις θέσεις των δικηγόρων τις θέσεις του κοινού! Δηλαδή, θέσεις πίσω από τους κατηγορούμενους, χωρίς πρόβλεψη για έδρανο, μικρόφωνα και βέβαια παντελώς εκτός κάθε δικαστηριακής πραγματικότητας». Ο Καμπαγιάννης προσθέτει ότι «το υπουργείο μιλάει για πρόβλημα “κακής ταξιθέτησης” (ότι δηλαδή οι συγγενείς κάθισαν σε θέσεις που προβλέπονταν για δικηγόρους). Τι θα σημάνει, όμως, η τοποθέτηση των δικηγόρων στις θέσεις του κοινού; Ότι πρακτικά, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα παρουσίας των οικογενειών των θυμάτων μέσα στη δικαστική αίθουσα για να παρακολουθούν τη διαδικασία. Δηλαδή, στα σοβαρά, διατρέχουμε τον πραγματικό κίνδυνο στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου να υπάρχουν «ταξιθέτες» που θα απαγορεύουν την είσοδο στις οικογένειες των θυμάτων μέσα στη δικαστική αίθουσα, για να επιβεβαιωθεί η δημιουργική λογιστική των 276 δικηγόρων εντός του ακροατηρίου».

Τα ζητήματα

Από τις ανακοινώσεις τους Φλωρίδη και του Αρείου Πάγου προκύπτουν 5 ζητήματα:

Δεν είναι δυνατό ο υπουργός Δικαιοσύνης και το ανώτερο δικαστήριο της χώρας να βγάζουν ανακοινώσεις για το πόσες καρέκλες είχε ή δεν είχε η αίθουσα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και δείχνουν ένα κράτος που δεν επιτελεί στοιχειώδεις λειτουργίες.

Δεν είναι δυνατό να ο υπουργός και ο Άρειος Πάγος να βγάζουν ανακοινώσεις σαν να μην είναι αυτοί υπεύθυνοι για την εύρυθμη διεξαγωγή της δίκης, αλλά σαν να είναι εξωτερικοί παρατηρητές και σχολιαστές.

Δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινάνε τις δηλώσεις με μια συγγνώμη για την άθλια εικόνα που είδε όλη η Ελλάδα χτες -επειδή ακριβώς αυτοί έχουν την ευθύνη. Συγγνώμη προς τους συγγενείς των θυμάτων, προς τους 147 τραυματίες των Τεμπών, προς τους δικηγόρους καθώς και προς όλους τους πολίτες

Δεν είναι δυνατόν να προβάλλονται ως δικαιολογίες για το μπάχαλο η κακή ταξιθέτηση ή οι «αγανακτισμένοι πολίτες», σαν να μην υπάρχουν αρμόδια όργανα για τη διασφάλιση της διαδικασίας.

Και είναι αδιανόητο να μην επιτραπεί την 1η Απριλίου στους συγγενείς να εισέλθουν στην κύρια αίθουσα της δίκης.

Με δυο λόγια, ας διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης και ας αφήσουν κανέναν άλλο να μετράει τις καρέκλες.