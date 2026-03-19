Η 45χρονη γυναίκα από τον Βόλο δεχόταν συστηματικά απειλές και ύβρεις από διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Σε ποινή κάθειρξης 10 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε 78χρονος στον Βόλο, ο οποίος απειλούσε και παρενοχλούσε διαδικτυακά μία 45χρονη γυναίκα.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, ο 78χρονος διατηρούσε ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνούσε καθημερινά με τη γυναίκα από τον Φεβρουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2021. Η καταγγέλουσα ζητούσε συνεχώς να συναντηθούν από κοντά, ωστόσο ο 78χρονος το απέφευγε συνεχώς, κινόντας την υποψία της γυναίκας. Όταν η 45χρονη αποφάσισε να διακόψει κάθε επικοινωνία, εκείνος άρχισε να την απειλεί.

Στην αρχή, η ίδια προσπάθησε να αντιμετωπίσει διακριτικά την κατάσταση, ελπίζοντας ότι ο άγνωστος που την καλούσε θα σταματούσε. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι ενοχλήσεις όχι μόνο συνεχίστηκαν αλλά εντάθηκαν, καθώς στο σκηνικό προστέθηκαν ακόμη δύο άτομα — μία γυναίκα και ένας άνδρας — που επικοινωνούσαν μαζί της από διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Η πίεση που δεχόταν εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα επιβαρυντική κατάσταση, οδηγώντας τελικά την παθούσα στην απόφαση να προσφύγει στις Αρχές.

Η αστυνομική έρευνα, μέσω της ανάλυσης των τηλεφωνικών στοιχείων, οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών προσώπων: ενός 78χρονου, της 53χρονης κόρης του — κατοίκων νησιού των Δωδεκανήσων — και ενός 49χρονου από περιοχή της Λάρισας. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες που περιλάμβαναν απειλές και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου, καθώς και συκοφαντική δυσφήμιση, με τον ηλικιωμένο να φέρεται ως βασικός δράστης και τους άλλους δύο ως συνεργούς.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η γυναίκα περιέγραψε με λεπτομέρειες το ψυχολογικό βάρος που υπέστη, αναφέροντας ότι ο άνδρας με τον οποίο επικοινωνούσε αρχικά διατηρούσε έναν ήπιο τόνο, αποφεύγοντας όμως συστηματικά οποιαδήποτε συνάντηση. Όταν εκείνη ζήτησε να διακοπεί η επικοινωνία, η στάση του άλλαξε, με απειλητικές φράσεις που, όπως κατέθεσε, την φόβισαν και την πίεσαν ακόμη περισσότερο.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο 78χρονος — που εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο — υποστήριξε ότι δεν είχε φύγει ποτέ από τον τόπο κατοικίας του και ότι, λόγω της εργασίας του σε γραφείο τελετών, είχε χάσει κατά καιρούς συσκευές τηλεφώνων, χωρίς ωστόσο να δηλώσει τις απώλειες. Η κόρη του δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ενώ ο 49χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε προμηθευτεί έναν τηλεφωνικό αριθμό κατόπιν αιτήματος γυναίκας με την οποία διατηρούσε σύντομη σχέση, χωρίς στη συνέχεια να τον χρησιμοποιήσει ο ίδιος.

Τελικά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 78χρονο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, ενώ απάλλαξε τους δύο συγκατηγορούμενους, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος τους.