Με την αθώωσή του τελείωσε η δικαστική περιπέτεια του γνωστού τράπερ που συνελήφθη μετά από αστυνομικό έλεγχο όπου εντοπίστηκε μαχαίρι 20 εκ. στη μηχανή που επέβαινε,το βράδυ της Τετάρτης, στα Πατήσια.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας αθώωσε τον τράπερ ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για παράνομη οπλοφορία.

Αντίθετα σε φυλάκιση 1 έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ με αναστολή καταδικάστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος ομολόγησε πως ήταν δικό του το μαχαίρι το οποίο είχε για να βοηθήσει στη μετακόμιση της αδελφής του.

«Ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου και τη βοηθούσα, να ετοιμάσει τις κούτες για τη μετακόμιση. Σαν χαζός είχα ξεχάσει πάνω μου το μαχαίρι την ώρα που κατεβήκαμε να πάρω τσιγάρα. Είδα τους αστυνομικούς, φοβήθηκα και το πέταξα», ανέφερε ο οδηγός στην απολογία του.

«Πήγα να βοηθήσω στη μετακόμιση, πήγαμε για τσιγάρα, κατά λάθος ο φίλος μου ξεχάστηκε και είχε πάνω του το μαχαίρι που είχε μαζί του για να σκίζει τις κούτες», ανέφερε ο γνωστός τραπερ στην απολογία του.