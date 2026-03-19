Ο 30χρονος είχε στο παρελθόν ενεργό ρόλο στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Στην προσαγωγή ενός 30χρονου ημεδαπού, με τον οποίο φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά, αμέσως μετά το περιστατικό προχώρησαν οι αρχές. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στον κεντρικό σύνδεσμο οπαδών του Άρη, «Super 3», στην περιοχή του Χαριλάου.

Με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, θα γίνει έρευνα στην οικία του προσαχθέντος, ενώ αν προκύψουν στοιχεία που τον συνδέουν με το περιστατικό, η προσαγωγή αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, ο 30χρονος είχε στο παρελθόν αναλάβει καθήκοντα ασφαλείας στην ΠΑΕ Άρης και εμφανιζόταν σε φύλλα αγώνων ως υπεύθυνος, ενώ φέρεται να είναι ενεργός οργανωμένος οπαδός της ομάδας. Στο παρελθόν έχει καταδικαστεί οριστικά για πυροβολισμούς κατά δύο ατόμων, φερόμενων οπαδών του ΠΑΟΚ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

