Οι Αρχές αναζητούν άλλο ένα άτομο το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να ρίξει φως στην δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η απολογία του 19χρονου που φαίνεται να ήταν παρόν στο αιματηρό περιστατικό της Παρασκευής 13 Μαρτίου στην Καλαμαριά, όπου ο 20χρονος Κλεομένης έχασε τη ζωή του. Ο 19χρονος ήταν φίλος του θύματος και φέρεται να ήταν μαζί με τον Κλεομένη το μοιραίο αυτό βράδυ.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία, ο οποίος χθες (18/03) κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, υπέδειξε τον 19χρονο ως ένα από τα άτομα που του επιτέθηκαν απρόκλητα. Σε βάρος του 19χρονου απαγγέλθηκε κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Ο 19χρονος μαζί με τον συνήγορο υπεράσπισής του ζήτησε προθεσμία μέχρι το Σάββατο (21/03) για να απολογηθεί.

Ο 19χρονος, που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, είχε συλληφθεί την Κυριακή 15/03, κατηγορούμενος αρχικά για σύσταση συμμορίας, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Για το ίδιο αδίκημα αναζητείται άλλο ένα άτομο το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί και φαίνεται να ήταν επίσης παρών στο περιστατικό.