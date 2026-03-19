Στο νοσοκομείο του Άργους μεταφέρθηκε ο τραυματισμένος οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 19/03, κοντά στα Δερβενάκια στην Αργολίδα, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με το argolika.gr, το περιστατικό συνέβη στη παλαιά εθνική οδό Άργους-Κορίνθου, όταν τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη στροφή. Από το τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκε ο ένας οδηγός και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άργους.

Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών, ενώ σημαντικό είναι η ολισθηρότητα του οδοστρώματος εξαιτίας της βροχής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/EUROKINISSI