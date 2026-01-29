Η άτυχη 56χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και έχασε τη ζωή της στο τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο.

Βαρύ κλίμα θλίψης επικρατεί στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», από διαρροή προπανίου, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία της Σταυρούλας (Βούλας) Μπουκουβάλα, ενός από τα θύματα της τραγωδίας. Η άτυχη γυναίκα, ηλικίας 56 ετών, καταγόταν από την Καρδίτσα και εργαζόταν στην επιχείρηση τα τελευταία δέκα χρόνια. Ήταν μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 23 και 18 ετών, και ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο», μέσα σε κλίμα βουβού πόνου και βαθιάς συγκίνησης. Έξω από τον ναό έχουν τοποθετηθεί δεκάδες στεφάνια, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη της.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με το ερώτημα «γιατί» να πλανάται έντονα, καθώς προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στον χώρο εργασίας και στέρησε τόσο άδικα ανθρώπινες ζωές.

