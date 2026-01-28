Σε επίπεδο χωρών, τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών που έλαβαν μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων καταγράφηκαν στη Φινλανδία με 92,6%.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε το 2025 η προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, καθώς το 76,9% των χρηστών ίντερνετ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι έλαβε μέτρα για τον έλεγχο της πρόσβασης στα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023, όταν ανερχόταν στο 73,2%, αποτυπώνοντας ενισχυμένη ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα ψηφιακής ιδιωτικότητας.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 77,6%, καταγράφοντας επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πιο διαδεδομένη πρακτική ήταν η άρνηση χρήσης προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, την οποία επέλεξε το 58,8% των χρηστών, ενώ το 56,2% περιόρισε ή αρνήθηκε την πρόσβαση στη γεωγραφική του τοποθεσία. Και οι δύο αυτές επιλογές σημείωσαν αισθητή αύξηση μέσα στην τελευταία διετία, κατά 4,5 και 5,4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με το 2023.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι χρήστες περιόρισαν την πρόσβαση στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε κοινόχρηστους διαδικτυακούς αποθηκευτικούς χώρους. Το 46,0% προχώρησε σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις, ποσοστό αυξημένο κατά 5,0 μονάδες σε σύγκριση με πριν από δύο χρόνια. Στο ίδιο πνεύμα, το 39,0% των χρηστών έλεγξε αν οι ιστότοποι στους οποίους παρείχε προσωπικά δεδομένα ήταν ασφαλείς, σημειώνοντας άνοδο 4,2 μονάδων, ενώ το 37,6% ανέφερε ότι διάβασε τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου πριν από τη διαμοίραση στοιχείων, με μικρότερη αλλά σταθερή αύξηση 1,7 μονάδων.

Σε επίπεδο χωρών, τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών που έλαβαν μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων καταγράφηκαν στη Φινλανδία με 92,6%, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 91,2% και την Τσεχία με 90,3%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία με 56,0%, τη Σλοβενία με 57,4% και τη Βουλγαρία με 62,0%, αναδεικνύοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς την ψηφιακή κουλτούρα και την προστασία της ιδιωτικότητας.

