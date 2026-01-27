Πού αναμένεται να δούμε σημαντικά ύψη νερού από την πενθήμερη κακοκαιρία με βροχές που θα σαρώσει τη χώρα, οι πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Ο καιρός αλλάζει άρδην τις επόμενες ώρες καθώς σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά στοιχεία η χώρα θα μπει σε τροχιά κακοκαιρίας διαρκείας με βροχές και καταιγίδες να «σφυροκοπάνε» την Δυτική Ελλάδα, την Αττική, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου για σχεδόν 6 μέρες.

Βροχή και καταιγίδες αναμένεται να μονοπωλήσουν το καιρικό σκηνικό με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο στο ιστολόγιό του να μοιράζεται ένα γράφημα που αποτυπώνει ξεκάθαρα την πορεία και την ένταση των φαινομένων εστιάζοντας στα μεγάλη ύψη που αναμένεται να καταγραφούν από τις 27 Γενάρη μέχρι και τις 2 Φλεβάρη.

Παρατεταμένη περίοδος κακοκαιρίας προκύπτει από τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, τα οποία αποτυπώνουν τα σωρευτικά ύψη βροχής από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2026. Το γράφημα καταδεικνύει ότι η χώρα εισέρχεται σε μια φάση πολυήμερων βροχοπτώσεων, με επαναλαμβανόμενα περάσματα βαρομετρικών χαμηλών που τροφοδοτούν την ατμόσφαιρα με αυξημένη υγρασία.

Σύμφωνα με την προγνωστική εικόνα, εκτεταμένες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ελλάδας, καθώς και τμήματα του Αιγαίου, αναμένεται να δεχθούν σημαντικές ποσότητες υετού, με τα σωρευτικά ύψη να είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Οι περιοχές που απεικονίζονται με κόκκινες και σκούρες κόκκινες αποχρώσεις στο γράφημα υποδηλώνουν αθροιστικές βροχοπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα 50–70 χιλιοστά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να προσεγγίσουν ή και να υπερβούν τα 80–100 χιλιοστά μέσα στο πενθήμερο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, αλλά και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου όπου τα φαινόμενα εμφανίζονται πιο επίμονα. Στις περιοχές αυτές, οι βροχές και οι καταιγίδες δεν θα έχουν μόνο έντονο χαρακτήρα, αλλά και μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο κορεσμού των εδαφών και κατ΄επέκταση υπάρχει ενδεχόμενο πλημμυρικού κινδύνου.

Οι περιοχές με ιστορικό πλημμυρών, τα χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου, τα υπόγεια και τα σημεία κοντά σε χειμάρρους και ρέματα βρίσκονται σε αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, ιδιαίτερα αν οι βροχές εκδηλωθούν με ένταση σε μικρό χρονικό διάστημα. Όπως δείχνει και το γράφημα αναμένουμε κακοκαιρία διαρκείας, με έμφαση όχι τόσο στην ακραία ένταση κάθε μεμονωμένου επεισοδίου, όσο στη σωρευτική επιβάρυνση που προκαλείται από τις συνεχόμενες βροχές.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς δίνει μια πρώτη εκτίμηση για το πώς θα κινηθεί η νέα κακοκαιρία και για τα επίπεδα βροχόπτωσης που αναμένουμε. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του «τα περισσότερα σενάρια δίνουν μέτριες ημερήσιες ποσότητες, όμως υπάρχει μικρή πιθανότητα σε ορισμένα 6ωρα κυρίως Πέμπτη και δευτερευόντως Κυριακή να προκύψουν τοπικά υψηλότερα ύψη βροχής. Συνιστάται απλή επιφυλακή: παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων, προσοχή σε σημεία που πλημμυρίζουν εύκολα (υπόγεια, χαμηλά περάσματα/ρέματα) και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων την ώρα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων. Η κατάσταση δεν δείχνει γενικευμένη ακρότητα, αλλά η τοπικότητα και η χρονική συμπύκνωση του υετού μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μάλιστα ειδικά για την Αττική σημειώνει ότι «την Πέμπτη στην Αθήνα η πιθανότητα για πάνω από 20 mm/ημέρα ειναι 15–25%(χαμηλή–μέτρια πιθανότητα) , το Σάββατο μόλις 5% ή και χαμηλότερη και την Κυριακή 5-15% (χαμηλή , αλλά όχι μηδενική) .» Σε κάθε περίπτωση όμως ξεκαθαρίζει ότι οι επόμενες ημέρες θα δώσουν πιο καθαρή εικόνα για τη χωρική κατανομή των πιο έντονων φαινομένων, ωστόσο τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι ο καιρός θα παραμείνει άστατος και επιβαρυμένος, με τα μεγάλα σωρευτικά ύψη βροχής να αποτελούν τον κύριο παράγοντα της επικείμενης κακοκαιρίας.