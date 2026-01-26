O καιρός ξαναχαλάει με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, νοτιάδες αυτή τη φορά. Στις περιοχές που τις επόμενες ώρες θα βρεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό είναι και η Αττική.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Επιπλέον, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Το σύστημα της κακοκαιρίας δεν θα έχει τη δυναμική του προηγούμενου, θα φέρει ωστόσο βροχές σε όλη τη χώρα και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, όχι όμως ακραίες.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμός και θα κινδυνεύουν περισσότερο, είναι η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική – Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική.

Στην Αττική τα φαινόμενα δεν θα είναι ακραία, ωστόσο είναι πληγείσα περιοχή, έχει κατεστραμμένες υποδομές και δρόμους που έχουν διαλυθεί, άρα επειδή αναμένονται ισχυρές μπόρες και στην Αττική κατά τις πρωινές και τις μεσημβρινές ώρες θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και κυρίως σε ευάλωτες περιοχές που είναι στο όριο τους. Κατά τις απογευματινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Σε «Red Code» έξι περιοχές της χώρας

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» θα είναι σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εθεσε για σήμερα Δευτέρα σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες: