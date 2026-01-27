«Υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ μητέρα και πατέρας», ανέφερε ο Αποστόλης.

Μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στέρησε τη ζωή της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, αφήνοντας πίσω της δύο μικρά παιδιά.

Ο σύζυγός της, Αποστόλης Σκαμπαρδώνης, με συγκλονιστικά λόγια μίλησε για την απώλεια της γυναίκας του και την τραγική κατάσταση που βιώνει η οικογένειά του.

«Τα παιδιά μας δεν θα φωνάξουν ξανά μαμά. Η Βασιλική ήταν μια καλή μάνα και σύζυγος», είπε ο κ. Σκαμπαρδώνης μιλώντας στο STAR, περιγράφοντας την σύζυγό του ως αγωνίστρια της ζωής, εργατική και αφοσιωμένη στην οικογένειά της. «Πήγανε τζάμπα να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου», πρόσθεσε με πόνο.

Η Βασιλική αφήνει πίσω της δύο παιδιά ηλικίας 6,5 και 4,5 ετών. Ο σύζυγός της, προσπαθώντας να σταθεί στα πόδια του μετά την τραγωδία, δήλωσε: «Έχω δύο ψυχούλες. Πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου και αυτό θα κάνω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα, αν μπορούσα, θα ήταν να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου».

Ο Αποστόλης το 2018 είχε χάσει τον πατέρα του μετά από χειρουργική επέμβαση και είχε εκφράσει τότε τη δυσαρέσκειά του για τους υπεύθυνους. Σήμερα, η απώλεια της Βασιλικής γίνεται ακόμα πιο οδυνηρή: «Δεν πρόλαβα ξανά να σταθώ στα πόδια μου και με χτύπησε ο Χάρος για δεύτερη φορά. Υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ μητέρα και πατέρας, να γελάω και μέσα μου να κλαίω», κατέληξε συγκλονισμένος.

Ο Αποστόλης Σκαμπαρδώνης έκανε και μια έκκληση προς όλους: να μην ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας εργαζόμενες γυναίκες, θρηνώντας για το «μεροκάματο του τρόμου» που κόστισε τη ζωή της συζύγου του.

Η είδηση αυτή συγκλονίζει όχι μόνο τα Τρίκαλα, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στην ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία των οικογενειών τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzanji7n10h?integrationId=40599y14juihe6ly}