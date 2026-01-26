Απαραίτητη η ομπρέλα τις επόμενες μέρες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις περιοχές σε κλοιό καταιγίδων.

Άστατος θα είναι ο καιρός το επόμενη τριήμερο καθώς μέχρι και την Πέμπτη 29 Γενάρη η χώρα θα βρίσκεται σε κλοιό καταιγίδων και βροχών σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου. Όπως έγραψε στο ιστολόγιο του βροχές, καταιγίδες και τοπικά ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας,

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια, επεκτεινόμενα γρήγορα στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι παραθαλάσσιες περιοχές θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες, Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, με τις ελάχιστες τιμές να είναι πιο χαμηλές από τις κανονικές για την εποχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, ενισχυόμενοι κατά τόπους σε 7 μποφόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyhodkd5iop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο ΒΑ Αιγαίο και νοτιοδυτικά της Κρήτης αναμένεται να προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 17 βαθμούς.

Την Τετάρτη (28/1), αρχικά ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με λίγες τοπικές βροχές μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά από τις απογευματινές ώρες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα αναμένεται νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων, οι οποίες κατά τόπους στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι σταδιακά θα γίνουν παντού ΝΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Ιόνιο) και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη (29/1), προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και το Α. Αιγαίο θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ με ένταση 7 με 8 μποφόρ και στη ΒΔ Ελλάδα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.