Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στην Αττική με πλημμυρισμένους δρόμους και την Πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία με δρόμους «πνιγμένους» στο νερό και πεσμένα δέντρα από την νεροποντή που έπληξε το πρωί της Δευτέρας την Αττική. Στα Μέγαρα σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση όπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση μηχανημάτων αποκαταστάθηκε γρήγορα η κυκλοφορία στο 48ο χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού.

Μέχρι τις 12:00 η Πυροσβεστική είχε δεχθεί 26 κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν μόνο κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων και όχι αντλήσεις υδάτων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα ένω προκλήθηκαν ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα σε Αργυρούπολη και Υμηττού.

Σε «λίμνη» μετατράπηκαν και αρκετοί δρόμοι με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην παραλιακή και τη Χαμοστέρνας.