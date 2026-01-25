Είναι από τα πρόσωπα που «πρέπει να μας ενώνουν και όχι να διχάζουν».

Στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» βγήκε ζωντανά ο Σωτήρης Τσαφούλιας, το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου και κλήθηκε να απαντήσει για τη Μαρία Καρυστιανού και τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

«Αρχικά θέλω να πω ότι μία μάνα, όπως και η κυρία Φύσσα, όπως και η κυρία Καρυστιανού, η οποία δεν μένει αποκλειστικά και στενά στη θλίψη της απώλειας που βιώνει, αλλά κάνει μια προσπάθεια να μην ξαναβιώσει καμία μάνα και κανένας πατέρας κάτι αντίστοιχο, αυτομάτως μετατρέπεται σε μάνα όλων μας. Σε ένα σύμβολο που η ζωή την έφερε να γίνει σύμβολο, δεν νομίζω ότι είχε καμία τέτοια επιθυμία ούτε καν η ίδια, αλλά στέκεται στο ύψος αυτού του συμβόλου και έρχεται να αλλάξει κάτι» τόνισε.

«Θεωρώ λοιπόν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος που έρχεται στην πολιτική με ένα τέτοιο εφαλτήριο, το χαμό του παιδιού της και ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να αλλάξει τα κακώς κείμενα και την ατιμωρησία, δεν πρέπει να παρασύρεται από παγίδες που της στήνουν οι οποιοσδήποτε για να την αποδομήσουν ή να ρίξουν την αξία της προσπάθειάς της και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάει τον ρόλο ότι είναι η μάνα πολλών περισσότερων και να προσπαθεί να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα για να μη γίνεται διχαστική» συνέχισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfwtwj57te6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η κυρία Καρυστιανού, όπως και η κυρία Φύσσα, όπως και όλες οι μανάδες και πολλές που δεν ξέρουμε και άλλες που ξέρουμε, είναι πρόσωπα που πρέπει να μας ενώνουν, δεν είναι πρόσωπα που πρέπει να μας διχάζουν. Γι’ αυτό πρέπει να στέκονται πιο προσεκτικά στις παγίδες που τους ανοίγουν» ανέφερε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κάποια στιγμή να πάρει θέση για πολλά πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος νοήμων που περιμένει από μια μάνα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια αυτά τα πράγματα, να σου μιλήσει για δείκτες ειδικής ρευστότητας, στάση πληθωρισμού, ανακεφαλαίωση τραπεζών ή θέματα αμβλώσεων. Στο συγκεκριμένο θεωρώ ότι ήταν σφάλμα της και δήλωσή της και το να μπει σε αυτό το πεδίο συζήτησης. Τα έχουμε δει τα πεδία της συζήτησης, έχουμε δει ανθρώπους που ξέρουνε υπέροχα τους οικονομικούς δείκτες, υπέροχα το τι πρέπει να γίνει σωστά, όμως τίποτα δεν φτιάχνει και τίποτα δεν αλλάζει. Άρα δεν περιμένουμε αυτό, από μία γυναίκα στο πρόσωπο της οποίας συσπειρωθήκαμε όλοι» συμπλήρωσε ο γνωστός σκηνοθέτης.