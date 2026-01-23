Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους τυχερούς αριθμούς.

Η κλήρωση για τα 52 εκατ. ευρώ του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 18, 36, 39, 45 και 50.

Τζόκερ οι αριθμοί: 6 και 9.

Σημειώνεται ότι οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να παίξουν πλήρες σύστημα. Να συμμετέχουν δηλαδή με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης, επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς (από το πεδίο των 50) ή/και περισσότερους από 2 αριθμoύς (από το πεδίο των 12).

Μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα τυποποιημένο σύστημα. Τα Τυποποιημένα Συστήματα του EUROJACKPOT σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα πλήρες σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών.

Προσφέρονται συνολικά 10 τυποποιημένα συστήματα και παίζονται επιλέγοντας τον αντίστοιχο κωδικό στο πεδίο «Κωδικοί Συστημάτων».

Δείτε ΕΔΩ όλες τις πληροφορίες.